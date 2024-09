"Bondscoach buiten" en relletje rond (bankzitter?) Kylian Mbappé: een inkijk in de Franse malaise, die Duivels hoop geeft

ma 9 september 2024 16:16

Rien ne va plus? Miserie bij de Franse nationale ploeg. De aanloop van Les Bleus naar de wedstrijd tegen de Rode Duivels werd overschaduwd door een storm van kritiek, opgepookt door een "misplaatste" persconferentie van kapitein Kylian Mbappé. En zo moet ook Didier Deschamps na 12 jaar meer dan ooit vrezen voor zijn job. Een overzicht van de chaos bij Les Bleus.

Action, réaction.



Diep in de catacomben van het Parc des Princes gebeurde vrijdagavond het onvermijdelijke.



Nadat Frankrijk met 1-3 roemloos had verloren tegen Italië, stormde Mike Maignan als eerste de kleedkamer binnen. De immer stoïcijnse doelman van de Franse nationale ploeg wachtte keurig tot iedereen binnen was, maar verloor daarna helemaal zijn koel.



Terwijl bondscoach Didier Deschamps nog bezig was aan zijn debriefing na de blamage, fulmineerde Maignan tegen zijn teamgenoten. Hij hekelde het sterrengedrag van zijn ploegmakkers en zette alle "starlettes" zonder scrupules op zijn plaats.



Een minutenlange monoloog die alle Franse vedettes de mond snoerde. Niemand durfde te reageren. Iedereen leek diep vanbinnen te beseffen dat hun doelman ergens wel een punt had.



Mike Maignan.

Van roem naar ruïne

De bom die eigenlijk al maanden onder de Franse nationale ploeg lag, kwam zo tot ontploffing.



Wie dacht dat Domenico Tedesco en de Rode Duivels het zwaar te verduren kregen tijdens en na het EK, zou schrikken bij het lezen van de vernietigende schrijfsels van de Franse pers over Didier Deschamps en Les Bleus.



En ook na de wedstrijd tegen Italië werden de messen weer geslepen. "Op het EK was het spel van onze nationale ploeg al rampzalig, tegen Italië zakte Frankrijk zo mogelijk nog dieper", opende de Franse krant L'Équipe, die iedereen behalve groeibriljant Bradley Barcola genadeloos buisde.



"Er is geen teamgeest, er is geen organisatie, er zijn geen ideeën ... Deze nationale ploeg is een ruïne", luidde het verdict.

Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen dat ik die kritiek niet eens meer merk. Kylian Mbappé

Zelfs chouchou Kylian Mbappé kreeg niet meer dan een 3 op 10. Dat de nieuwe Galactico (te) hoog van de toren blies tijdens zijn persconferentie achteraf en onverschillig was over de kritiek, was voor velen het toonbeeld van de déconfiture bij de Franse nationale ploeg.

"Ik ben op een punt in mijn carrière gekomen dat ik die kritiek niet eens meer merk. Ik doe steeds mijn best wanneer ik naar de nationale ploeg kom. Wat de mensen denken, is dan het minste van mijn zorgen", sprak hij de gevleugelde woorden die in Frankrijk al snel als "hautain" werden weggezet.



In een column van ex-international Bixente Lizarazu - die overal opgepikt werd - werd Mbappé alvast met de voetjes op de grond gezet. "Zijn uitspraken irriteren me. Dit kun je niet maken, zeker niet als leider van de ploeg. Je moet je toch bewust zijn van de gevoeligheden bij de fans." Toeval of niet, de Franse kapitein zou tegen de Belgen op de bank belanden volgens Franse media. "Om hem rust te gunnen", klinkt het officieel.



Mbappé tegen Italië.

Passé Composé

Mbappé is trouwens niet de enige die in het oog van de storm terechtkwam. De schuld wordt toch vooral bij de architect van de Franse "ruïne" gezocht: Didier Deschamps.



Na twaalf jaar wankelt de stoel van de eeuwige gentleman meer dan ooit. Onder Deschamps heeft Frankrijk nu eenmaal veel meer gewonnen dan gecharmeerd. En zonder resultaten lijkt zijn masker af te vallen. Dat Deschamps pragmatisch en conservatief is, is niet nieuw. Al jaren speelt hij 4-3-3 waar defensieve stabiliteit primeert. Herinner je je het WK van 2018 nog? Hij zette verdedigende middenvelder Blaise Matuidi toen op de linksvoor.



Tedesco zou het eens moeten proberen met Tielemans in de plaats van Doku ... Maar goed, het leverde Deschamps toen geen schoonheidsprijs, maar wel WK-winst op, natuurlijk.



Zijn aanpak is ouderwets en oubollig, zijn trainingen gedateerd. RMC over Didier Deschamps

Maar de tol van de tijd lijkt het Franse icoon - die zowel als speler als als coach wereldkampioen werd - nu toch in te halen. Dat Frankrijk maar één keer in open spel scoorde en slaapverwekkend voetbal bracht op het voorbije EK was een doorn in het oog van de Franse voetbalfan, die de laatste jaren veel gewoon geworden is, en uitgekeken lijkt op Didier Deschamps en zijn voetbal.



Een halve finale op een EK is niet langer genoeg, een voorafgaande Nations League-eindoverwinning evenmin.



En zo worden de methodes van Didier Deschamps als "passé composé" bestempeld. "Zijn aanpak is ouderwets en oubollig, zijn trainingen gedateerd. Deze manier van werken werkt niet meer bij de nieuwe generatie voetballers", klonk het bij het Franse medium RMC.

Deschamps moest het uitleggen daags voor het duel met de Duivels.

Salut, Zizou!

Op de persconferentie daags voor het duel ging Deschamps de kritiek alvast niet uit de weg. "Ik leef niet in een bunker, hé", klonk het kranig bij de inmiddels 55-jarige coach. "Ik weet wat er gezegd en geschreven wordt. Ik ken de criticasters en hun kritieken." "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid op mij en begrijp ook volledig dat de fans niet blij waren met de prestatie en het resultaat. Ja, tegen België is de druk nu nog wat groter", vertelde hij eerlijk.



Je moet het hem nageven: communicatief valt de gentleman zelden uit zijn rol. Al heeft hij - zoals vele bondscoaches - wel een eigen mantra ontwikkeld, die hij de laatste tijd net iets te veel als passepartout gebruikt op zijn persconferenties: "réoxygenation".



Het wil zeggen dat hij zijn elftal na jaren trouwe dienst extra zuurstof wil geven door te roteren en door te selecteren. Hij wil ze jong, fris en scherp houden door af en toe een nieuwe wind te laten waaien.

Ik leef niet in een bunker, hé. Didier Deschamps

Alleen dreigt Deschamps nu zelf het slachtoffer te worden van zijn strategie. Het is immers geen geheim dat Zinédine Zidane al jaren in de wachtkamer zit om Deschamps op te volgen. En laat hij nu net alles zijn wat Deschamps niet is: jong, fris en het toonbeeld van attractief en flamboyant voetbal.



Zeg maar: de verpersoonlijking van "réoxygenation".



Het is dan ook geen toeval dat "Zizou" de laatste weken weer een veelvoorkomende zoekterm is geworden in de Franse kranten.



Zouden de Rode Duivels, dat met Frankrijk een gewond dier treffen, er vanavond stiekem een extra fan bijhebben?