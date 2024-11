Olympische revelatie Elise Ramette: "De Spelen zijn voorbij, nu kijken we naar de toekomst"

do 7 november 2024 07:22

De Belgian Cats staan deze week voor twee belangrijke EK-kwalificatieduels, de eerste opdracht na de Olympische Spelen. Elise Ramette wil na Parijs vooral vooruitkijken. "We hebben 2 zeges nodig", is het doel deze week.

In afwezigheid van de geblesseerde Julie Allemand ontpopte spelverdeelster Elise Ramette zich tijdens de Olympische Spelen tot een revelatie bij de Belgian Cats. Ramette was tot dan toe vooral invaller geweest, maar toonde dat er ook op haar gerekend kan worden. "Mijn rol was nooit groter en ik ben blij met mijn prestatie, maar basketbal is natuurlijk een teamsport", blikt Ramette terug. "Het resultaat is niet wat we gehoopt hadden. Dat is heel zuur en natuurlijk ligt dat nog op de lever." De periode onmiddellijk na Parijs was moeilijk, bekent ze. "De week na de Spelen ben ik amper uit de zetel gekomen. Ik was mentaal en fysiek op. Maar veel tijd om alles te verwerken was er ook niet, want 10 dagen na de Spelen ben ik weer naar mijn club in Spanje vertrokken."

Hoe kijkt Ramette enkele maanden na datum terug op de Spelen? "Met trots, maar ook met teleurstelling. Die mix zal er altijd blijven, denk ik." Toch wil de spelverdeelster het positieve benadrukken. "Als je kijkt naar het verhaal van de Belgian Cats in de voorbije 8 à 10 jaar, dat is fantastisch. Hoeveel alles gegroeid is, ook qua fans." "We hebben geschiedenis geschreven. We waren nog nooit 4e op de Olympische Spelen. Dit waren onze 2e spelen ooit. Dus over het algemeen mag België wel trots zijn. Maar goed: als je, zoals in Parijs, 2 keer zo dicht bij een medaille bent, dan denk je niet: "4e is ook goed". We willen nog altijd die medaille."

Dat het vizier nu gericht is op de EK-kwalificatie, kan ook helpen om Parijs te vergeten: "Het is niet moeilijk om ons hiervoor op te laden", klinkt het. "Het EK is nu ons nieuwe doel waaraan we werken. De Spelen zijn voorbij, nu kijken we naar de toekomst." Een misstap deze week is ongeoorloofd. "We hebben 2 zeges nodig", beseft Ramette. "Alleen de poulewinnaars zijn 100 procent zeker van het EK, dus we gaan nog altijd voor de groepswinst." "Ik denk dat we klaar zijn. We gaan vol voor de zege", klinkt het strijdvaardig.