Het gevoel bij Emma Meesseman na de Olympische Spelen? "Dat we toch wel een grote kans gemist hebben"

ma 4 november 2024 19:57

De Belgian Cats staan deze week voor twee belangrijke EK-kwalificatieduels, maar bij de eerste reünie na Parijs 2024 waren de Olympische Spelen uiteraard nog een gespreksonderwerp. "Toen ik Missie Medaille bekeek, pikte het wel een beetje", bekent Emma Meesseman.

Twee keer winnen deze week is eigenlijk een must voor de Belgian Cats om de EK-kansen gaaf te houden. En daarvoor wordt traditioneel in de eerste plaats gekeken naar sterspeelster Emma Meesseman. De Belgische captain verkeert in bloedvorm bij de Turkse topclub Fenerbahçe, maar Meesseman zou zichzelf niet zijn, mocht ze die hoogvorm zelf niet relativeren. "Dat ik nooit een dipje heb? Dat zou ik niet durven te zeggen. Statistieken zeggen niet alles", merkt ze fijntjes op. Vorige maand vertelde Meesseman nog aan Sporza dat het goed deed om in Turkije even niet bezig te zijn met de Belgian Cats. Maar nu het team voor het eerst sinds de Olympische Spelen weer samen is, lijkt het toch weer fijn toeven bij de nationale ploeg.

Dat ik nooit een dipje heb? Dat zou ik niet durven te zeggen. Emma Meesseman

"Het weerzien zondag was joviaal", verzekert Meesseman. "We zijn altijd blij om weer samen te zijn. De Cats zijn een vriendengroep. Het lijkt alsof we niet weggeweest zijn van elkaar." En met twee belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden in het verschiet wil Meesseman ook niet te lang meer stilstaan bij de Spelen. "Ik heb nog geen wedstrijd teruggekeken, dat doe ik nooit", klinkt het. "Ik heb wel Missie Medaille bekeken. Toen kreeg ik die beelden wel plots in mijn gezicht geworpen. Dat pikt altijd wel een beetje. Maar ik probeer het achter mij te laten."

Moet je terugkijken naar een zuur moment als je maar 3 dagen hebt om een superbelangrijke match voor te bereiden? Emma Meesseman

Toch is Meesseman eerlijk over het gevoel dat leeft na de Olympische Spelen. "Dat we toch wel een grote kans gemist hebben. Al heb ik daar ook niet heel lang over nagedacht. Je probeert altijd weer naar het volgende te gaan." Dat lijkt ook het geval bij de nationale ploeg, waar niet meteen een groepsgesprek gepland staat om Parijs 2024 af te sluiten. "Of we nog gaan samenzitten? Geen idee eigenlijk", zegt Meesseman. "Bij de Cats is er tijdens het seizoen nooit veel tijd om terug te kijken. Moet je terugkijken naar een zuur moment als je maar 3 dagen hebt om een superbelangrijke match voor te bereiden?", vraagt Meesseman zich af. "Misschien is het gewoon nog even wachten om er met de juiste mensen over te spreken." En dus ligt de focus deze week op Litouwen en Polen. Het doel is duidelijk: twee keer winnen. "We kunnen ons geen misstap veroorloven", besluit Meesseman.

