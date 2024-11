Cruciale EK-kwalificatiematchen komen te vroeg voor Antonia Delaere: "Moeten twee keer winnen"

De voorbereiding op de eerste opdracht deze week, de thuiswedstrijd tegen Litouwen in het Sportpaleis, is kort: amper 3 dagen. En dus wil bondscoach Rachid Meziane niet te veel meer stilstaan bij de Olympische Spelen. "Die bladzijde is omgedraaid", klinkt het resoluut.

"Wat deze zomer is gebeurd, daar zijn we sterker van geworden. Het blijft een heel mooi resultaat, ook al was het niet waar we op hoopten. Er blijft een zekere bitterheid. Maar nu is onze blik gericht op een nieuw doel: de kwalificatie voor het EK. We moeten twee keer winnen", zegt de bondscoach.

Nadat België vorig jaar voor eigen volk verrassend verloor van Polen staat er wat extra druk op de ketel deze week. Om zichzelf niet in de problemen te brengen, doen de Cats er maar beter aan om 2 keer te winnen: thuis tegen Litouwen (donderdag) en zondag in Polen.

"We moeten Litouwen verslaan en hetzelfde doen tegen Polen en daarbij rekening houden met het puntenverschil", weet Meziane.

"Litouwen heeft speelsters met veel kwaliteiten om te scoren en het is aan ons om een verdedigend plan op te stellen. Als wij ons spel spelen, dan zijn we favoriet. Maar de uitdaging is precies om op ons niveau te acteren."