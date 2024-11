De overname van Deinze is officieel: Luxemburgse investeringsgroep gooit tweedeklasser een reddingsboei

Na bange maanden kunnen ze in Deinze weer opgelucht ademhalen. De tweedeklasser heeft met de Luxemburgse investeringsgroep, AAD, een nieuwe overnemer gevonden. De laatste dagen moest de club nog voorbij de licentiecommissie en andere administratieve instanties, maar in een statement bracht Deinze deze avond het goede nieuws. "Het overnameproces is succesvol afgerond", klonk het.

Wat weinigen weken geleden nog durfden te dromen, is toch werkelijkheid geworden voor Deinze .

De overname hing al even in de lucht en twee weken geleden kwam de nieuwe CEO Doudou Cissé al naar de Dakota Arena om alles te finaliseren, maar de laatste afspraken werden in onderling overleg gemaakt.



Zo zal ADD ook de schuldenberg (geschat op 2 miljoen euro) overnemen van de vorige eigenaars. En ook in het management zien we enkele verschuivingen. De meest opvallende: persverantwoordelijke Céline Mawet wordt CEO van de club.



"In gesprekken met de teams van de club en lokale spelers zag ik hoe groot de wil en het verlangen was om Deinze te redden en ik stemde ermee in om hen te begeleiden bij deze reddingsoperatie", vertelt Cissé, de sterke man bij ADD.

"Het is met veel trots dat AAD Invest Group de krachten bundelt met intern talent om het succes van het Deinze-project te verzekeren."



Verder in het statement van de nieuwe investeerders:



“AAD Invest Group heeft het genoegen de overname van de Belgische voetbalclub KMSK Deinze aan te kondigen. Deze kans om de club te redden, die wij met beide handen hebben aangegrepen, markeert het begin van een nieuw tijdperk voor KMSK Deinze."

"We zijn vastberaden om nieuwe energie in de club te blazen en de nodige financiële middelen te injecteren om de toekomst van Deinze te verzekeren, zowel op het veld als daarbuiten. Ons doel is om stabiliteit te creëren en een nieuwe dynamiek op te bouwen."

"Om deze transformatie te leiden, zal de algemene leiding van de club worden toevertrouwd aan Céline Mawet, voorheen communicatieverantwoordelijke. Haar expertise en visie sluiten naadloos aan bij de ambities van AAD Invest en haar benoeming weerspiegelt het engagement van de groep om talent te erkennen en te ondersteunen."