Hall of Fame is initiatief "om toe te juichen", maar vertoont ook "kinderziektes": "Zijn verkiezing is toch wat vreemd"

De eerste 10 portretten hangen in de Hall of Fame van de Pro League. Peter Vandenbempt juicht het initiatief hard toe, maar ziet dat het concept ook nog wat "kinderziektes" vertoont. "Er zijn toch enkele verrassende aan- en afwezigen", vindt onze voetbaljournalist.

"Ik vind het geweldig", aldus onze voetbalman. "Het eren van helden uit het verleden heeft zeker een waardevolle plaats in de voetbalbeleving. Al zijn er ook een paar kinderziektes die hier en daar bijgestuurd moeten worden, maar dat is redelijk onvermijdelijk."

"Het was een fijne avond met niet al te veel volk en alleen mensen uit het voetbal. Iedereen die er was, heeft ervan genoten. Zelfs spelers die in hun carrière alles wonnen en meemaakten, stonden te blinken van trots."

Veel schoon volk in de Brusselse Bozar maandagavond. Op de fraaie locatie onthulde de Pro League de eerste 10 laureaten voor zijn gloednieuwe Hall of Fame.

Want - zoals bij vrijwel iedere verkiezing - onstond er achteraf toch wat discussie over de 10 uitverkorenen. Onder meer over het plekje voor Thomas Buffel waren de meningen verdeeld.

"Zijn verkiezing is het resultaat van een goeie campagne door Racing Genk", weet Vandenbempt. "Alle respect voor de carrière van Thomas Buffel - hij was jarenlang een voortrekker en boegbeeld - maar nú al in de top 10 vind ik toch een beetje vreemd. Zeker als je afweegt wie er niét bij is."

"Ach, sowieso is het altijd een moeilijke oefening rond 50 jaar Belgisch voetbal met heel wat ronkende namen. Met zoveel geweldige voetballers uit binnen- en buitenland vallen er altijd een paar overboord. Ieder jaar worden er wel nog twee nieuwe laureaten toegevoegd. Dus misschien zitten we over 5 jaar al met een gecorrigeerde Hall of Fame."