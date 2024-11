Beresterke Toumani Camara helpt Portland aan de zege, recordstart voor OKC van Ajay Mitchell

di 5 november 2024 06:55

In de NBA heeft Portland dankzij een sterk 4e quarter gewonnen op het veld van New Orleans. Toumani Camara was in die overwinning een van de uitblinkers. Ook die andere NBA-Belg, Ajay Mitchell, mocht vieren: zijn team OKC blijft ongeslagen en schreef zelfs een stukje geschiedenis.

Portland en Toumani Camara keken vannacht een geplaagd New Orleans in de ogen. De Pelicans misten een handvol basisspelers, onder meer Zion Williamson ontbrak. Toch hield de thuisploeg lange tijd gelijke tred met Portland, waar Toumani Camara opnieuw de meeste minuten van zijn team sprokkelde.

De Belg stond 37 minuten op het veld en was daarin goed voor 16 punten, 5 rebounds en 4 assists. Camara's driepunter "at the buzzer" aan het einde van het 3e quarter - zijn tweede bom van de match - was voor de Blazers de opmaat voor een fantastisch slotkwart. Portland begon aan de laatste 12 minuten van de wedstrijd met een achterstand van 3 punten, maar in het 4e quarter ontplofte Dalano Banton. De invaller maakte al zijn 20 punten in een furieus slotkwart, waarin de Blazers de Pelicans finaal overtroefden: 100-118.

Record voor ongeslagen OKC

Het Oklahoma City van Ajay Mitchell blijft intussen ongeslagen in de NBA. Tegen Orlando boekte OKC zijn 7e overwinning op het rij. Dat gebeurde telkens met een verschil van 12 punten of meer. Geen enkele ploeg in de NBA-geschiedenis deed begon ooit met zulke cijfers aan het seizoen. Ook Orlando, zonder zijn geblesseerde sterspeler Paolo Banchero, was vannacht een maatje te klein voor de Thunder: 102-86. Ajay Mitchell kreeg 12 minuten vanaf de bank en liet daarin 4 puntjes optekenen. Onze landgenoot plukte ook 1 rebound en deelde ook nog een assist uit.

Alle uitslagen van maandagnacht:

Cleveland - Milwaukee 116-114

Washington - Golden State 112-125

Detroit - LA Lakers 115-103

Atlanta - Boston 93-123

Brooklyn - Memphis 106-104





Miami - Sacramento 110-111

Chicago - Utah 126-135

Houston - New York 97-109

Minnesota - Charlotte 114-93

Oklahoma City - Orlando 102-86





New Orleans - Portland 100-118

Dallas - Indiana 127-134

Denver - Toronto 121-119

Phoenix - Philadelphia 118-116

LA Clippers - San Antonio 113-104

De stand in de NBA: