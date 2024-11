"Hak ze in de pan!": in het spoor van de Black Devils, die zich klaarstomen voor WK rugby 2027

ma 4 november 2024 09:23

Wijken doen ze niet, zeker niet voor hun grote doel. De Black Devils hebben hun zinnen gezet op het WK rugby van 2027. "Het is het summum, de heilige graal", klonk het ambitieus over het vooruitzicht. Wij volgden een dag in het spoor van het Belgische rugbyteam, dat dit weekend vertrouwen moest tanken met een oefenpot tegen Zwitserland.

"Elke dag wanneer ik wakker word, om vijf uur 's ochtends, is het het eerste waar ik aan denk: het WK rugby in 2027." Aan het woord is Olivier Sotteau, de manager van de Belgische rugbyploeg. Nu het wereldkampioenschap in Australië uitgebreid is van 20 naar 24 ploegen dromen de Black Devils meer dan ooit van een deelname. "Dat WK is de heilige graal", fonkelen ook de ogen van speler Basile Van Parys . "Het is het summum voor een rugbyspeler. En het is nu realistischer dan ooit tevoren, omdat er meer landen aan mogen deelnemen."

Vanavond moet alles ontploffen. bondscoach Laurent Dossat

Dit weekend hielden de Devils alvast een generale repetitie met een oefenpot tegen Zwitserland. In Bergen sloten de rugbyspelers hun oefenkamp (in schoonheid?) af. "Het was echt een goede week, waarin de 35 spelers goed werk hebben geleverd. Nu zijn we aangekomen in de beslissende fase van de strijd", vertelt bondscoach Laurent Dossat vlak voor het duel. Maar voordat de spelers het veld betreden, pakt de coach nog uit met een vlammende motivatiespeech. "Vanavond moet alles ontploffen", pepert hij zijn spelers in. "Geniet ervan met volle teugen, amuseer jullie op het veld. Maar hak de Zwitsers in de pan!" Een betoog dat duidelijk binnendringt in de hoofden van de spelers. "Het is de laatste vriendschappelijke oefenwedstrijd voor de echte lakmoesproef in februari, dus die is heel belangrijk", beseft ook Black Devil Van Parys. "Verliezen is geen optie."

Generale repetitie