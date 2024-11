Blessurevrije Yanina Wickmayer lost de pauzeknop en komt volgende week weer in actie

Yanina Wickmayer drukte begin mei noodgedwongen de pauzeknop in door aanhoudende rugproblemen.



Ondertussen zijn alle fysieke ongemakken van de baan en werkt ze volop aan haar terugkeer in het tenniscircuit.



In een vraaggesprek met fans op sociale media liet Wickmayer weten dat ze volgende week in actie komt in een aantal interclubwedstrijden.



Onze landgenote is door haar pauze wel ver weggezakt op de WTA-ranking: naar plaats 758. Maar dankzij een beschermd klassement kan ze in 2025 deelnemen aan 8 toernooien, waaronder 2 grandslamtoernooien.



Dat beschermd klassement (91e in het enkel, 85e in het dubbel) koppelt terug naar de plek waar een tennisser stond voor zijn/haar blessure.



"Aan welke toernooien ik volgend jaar zal deelnemen, weet ik nog niet exact. Ik focus mij nu op mijn interclubwedstrijden. Achteraf neem ik even rust en dan begin ik aan mijn voorbereiding voor 2025", legt Wickmayer uit.



"Afreizen naar Australië staat voorlopig niet op de planning."