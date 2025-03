Stalen zenuwen: Nina Pinzarrone wordt 7e op WK, mag naar Winterspelen en helpt ook Loena Hendrickx een handje

Nina Pinzarrone heeft nog maar een keer haar talent en klasse bewezen. Onze nog altijd maar 18-jarige landgenote schaatste en sprong in Boston (VS) naar de 7e plaats op het WK kunstschaatsen. Daarmee boekt ze niet enkel een olympisch ticket voor haarzelf, maar zorgt ze dat ook Loena Hendrickx nog maar dromen van de Winterspelen 2026.

Nina Pinzarrone is een koele kikker. Terwijl ze een aantal concurrentes voor de top 10 zag bezwijken onder de druk in de vrije kür, leverde ze zelf een nagenoeg foutloze kür af.



Met haar mooie en elegante choreografie kreeg ze de Boston Garden stil. Ook al kreeg ze nog wat aftrek voor een mindere rotatie op enkele sprongen, na haar oefening viel er duidelijk een last van haar schouders.



Haar bescheiden glimlach op het ijs veranderde in een kamerbrede glimlach toen ze haar punten kreeg: 131,69 voor haar vrije kür en 199,43 punten in totaal. Geen persoonlijk record, maar wel zeker genoeg voor die zo belangrijke top 10. Uiteindelijk won ze nog een plaatsje in vergelijking met de korte kür en eindigde ze als 7e.

De wereldtitel was voor de 19-jarige Alysa Liu. De Amerikaanse bracht de Boston Garden in extase met een waanzinnige kür. Ze hield zo de Japanse Kaori Sakamoto van een vierde opeenvolgende wereldtitel. Opvallend: Pinzarrone moest enkel 3 Amerikaanse en 3 Japanse concurrentes voorlaten.