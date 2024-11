Nina Pinzarrone moet na twee fouten vrede nemen met 6e plek in Grand Prix in Angers

Nina Pinzarrone heeft de 6e plek weggekaapt op de Grand Prix in Angers. Ze kon in de vrije kür geen plekjes meer goedmaken na twee grote fouten.

Nina Pinzarrone koesterde goede herinneringen aan het Ice Parc in Angers. Een jaar geleden zette ze in het provinciestadje in het westen van Frankrijk haar beste kür neer.

Maar nu stapte de Brusselse niet even vrolijk van het ijs. Na een teleurstellende korte kür (62,72 punten) kon ze in de vrije kür geen plekjes meer opschuiven.

Twee grote fouten in het vrije programma bepaalden haar lot. Bij een drievoudige lutz zette Pinzarrone verkeerd af, waardoor ze ten val kwam. Later ging het bij een drievoudige salchow opnieuw mis. Haar totaalscore was 184,67 punten.

Het leverde Pinzarrone een 6e plek op in een eliteveld van 12 deelneemsters. De zege was voor de Amerikaanse Amber Glenn (210,44). Ze werd geflankeerd door twee Japanse rijdsters: Wakaba Higuchi (206,08) en Rion Sumiyoshi (201,35).

De Grand Prix is de tweede wedstrijd van Pinzarrone in het voorolympisch seizoen. In de eerste, Skate America, werd de Brusselse vierde. Europees kampioene Loena Hendrickx zegde voor deze wedstrijd af.

Pinzarrone zal niet mogen deelnemen aan de Grand Prix finale in Grenoble. Vorig jaar stond ze, net als Loena Hendrickx, nog in de finale in Peking.