Tinne Gilis sluit "speciale week" af met 7e titel in Toronto: "Ik ben een beetje sprakeloos"

Amanda Sobhy, de winnares van vorig jaar, had zich heel vlot voor een tweede finale op een rij in Toronto geplaatst tegen Melissa Alves, die topreekshoofd Nele Gilis in de tweede ronde had uitgeschakeld.

Tinne Gilis had heel wat meer werk gehad met een viersetter op weg naar de finale. Toch leek dat onze landgenote geen parten te spelen in een pittige eerste set. Sobhy kwam met 10-8 dicht bij setwinst, maar Tinne Gilis dwong nog een tiebreak af en won met 15-13.

Het lanceerde de Belgische, die haar Amerikaanse tegenstandster steeds meer in de fout dwong. Na 41 minuten gooide Tinne Gilis haar racket triomfantelijk weg: 15-13, 11-4 en 11-5.

Voor het nummer 7 van de wereld is het haar 7e titel uit haar carrière. "Ik ben een beetje sprakeloos", reageerde de 27-jarige. "Ik had dit seizoen een doel vooropgesteld en dat was het winnen van een Silver event. Ik ben blij dat het hier is gelukt voor een fantastisch publiek."

"Het is voor mij een hele speciale week geweest", vervolgde Gilis, de Europese kampioene. "Toronto zal na deze week zeker en vast een speciale plaats in mijn hart hebben en ik kan al niet wachten om terug te keren."