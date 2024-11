Motorwissel kost Max Verstappen 5 plaatsen op startgrid voor Grand Prix van Brazilië

Tijdens een F1-seizoen mogen er zonder straf maar 4 motoren gebruikt worden.

Afgelopen weekend had Verstappen in Mexico motorische problemen op de trainingsdag, waarop Red Bull een al gebruikte motor uit de voorraad haalde om een gridstraf te voorkomen. Die oude motor hield het vol in de race, die Verstappen als 6e beëindigde.

Lando Norris (McLaren) werd 2e in Mexico en liep in het kampioenschap 10 punten in op Verstappen. Met nog 4 races te gaan heeft de Nederlander een voorsprong van 47 punten op de Engelsman.

In de GP van Brazilië worden vrijdag om 19.30 uur Belgische tijd de kwalificaties voor de sprintrace van zaterdag gereden. De GP is zondagavond om 18 uur Belgische tijd.