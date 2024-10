"Ze vreesden voor zijn leven, maar het gaf hem een mythische status": 50 jaar na Rumble in the Jungle

Voor aanvang van de match gaven weinig bokskenners een cent voor de kansen van Muhammad Ali tegen George Foreman. "Ze vreesden zelfs voor zijn leven", herinnert Freddy De Kerpel zich nog.



Omdat de wedstrijd door de Zaïrese president Mobutu voor 12 miljoen dollar naar zijn straatarme land werd gehaald, werd het gevecht "The Rumble in the Jungle" gedoopt.



Foreman had in zijn laatste gevechten al zijn tegenstanders aan flarden geslagen, terwijl de carrière van de 7 jaar oudere Ali op de terugweg leek.



Maar de grootste bokser aller tijden liet zijn vuisten én zijn mond opnieuw spreken als vanouds. De overmoedige Foreman trapte in de val die Ali had opgespannen en ging in de 8e ronde tegen het canvas.

"Niemand kon het geloven! "Foreman down, Foreman down", klonk het. Voor Ali was dat de grootste overwinning uit zijn carrière", aldus De Kerpel.



"Niemand had gedacht dat dat ging gebeuren. "The great man did it", riepen de commentatoren. Ali was al een great, maar die wedstrijd heeft hem een mytische status gegeven."

"The Rumble in the Jungle" was uiteindelijk een van de best bekeken sportevenementen ooit. Ali en Foreman werden na die iconische kamp zowaar nog beste vrienden.