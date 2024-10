Zo boos dat alleen een totale boycot overbleef: waar komt de onvrede bij Real rond de Ballon d'Or vandaan?

Voor één keer was Real Madrid wit(heet) van woede. Maandag maakte de Koninklijke een ongezien statement door collectief af te zeggen voor de Ballon d'Or, toen bleek dat de hoofdprijs naar Rodri ging. Waarom reageerde de Spaanse landskampioen zo fel? En was die reactie terecht? Michael Van Vaerenbergh, kenner van het Spaanse voetbal, geeft duiding.

De Ballon d'Or is een jaarlijkse garantie op felle discussies, maar zeker deze editie doet het nodige stof opwaaien. En dan voornamelijk in Madrid.



Maar is de keuze voor Rodri boven Real-vedetten als Vinicius, Carvajal en Bellingham dan zó onbegrijpelijk?

"Natuurlijk niet", vindt La Liga-kenner Michael Van Vaerenbergh. "Want de Spanjaard is de motor van het beste club- én landenelftal. Persoonlijk had ik deze Gouden Bal ook wel eerder aan Vinicius of Bellingham gegeven. Op basis van persoonlijke smaak en wat ze vorig seizoen presteerden. Vinicius had een enorme impact en Bellingham draaide een uniek debuutseizoen in een ongewone rol bij de grootste club ter wereld."

Volgens Van Vaerenbergh gaf één specifiek stemcriterium - dat van klasse en fair play - misschien een doorslaggevende rol in het hoofd van de stemmende journalisten.

"Want velen zien Vinicius als een nukkig baasje dat provoceert en zeikt tegen de ref. Alleen wordt dat volgens mij fel overdreven. Als je kijkt hoeveel racistische bagger de Braziliaan over zich heen krijgt, vind ik het logisch dat hij soms kattig uit de hoek komt."

"Met de bescheiden Rodri had hij wel iemand tegenover zich die tot de EK-viering (Rodri veroorzaakte een diplomatieke rel door te zingen dat Gibraltar van Spanje is, red.) een onkreukbaar imago had."