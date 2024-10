"Ze zijn er niet klaar voor": Vinicius bijt van zich af na verrassend verlies op de Ballon d'Or

Wat bedoelde Vinicius met die woorden? Zijn management verklaarde aan Reuters dat de vleugelspeler verwees naar zijn strijd tegen racisme. Ze geloven dat dat hem de trofee kostte. "De voetbalwereld is niet klaar om een speler te omarmen die het systeem bekampt." De zwarte Braziliaan is al vaak het slachtoffer geweest van racistisch misbruik in Spanje, wat al minstens tot 2 veroordelingen leidde voor de rechtbank. Hij krijgt alvast de steun van zijn ploegmaats. "VOETBAL POLITIEK", tweette Eduardo Camavinga, gevolgd door een rood kruis. "Mijn broer, jij bent de beste speler in de wereld en geen trofee kan dat veranderen. Ik hou van jou, bro." Verschillende andere teammaats deelden foto's van Vinicius met het opschrift "Jij bent de beste". Real-coach Carlo Ancelotti was ook niet ter plekke om zijn trofee van beste coach op te halen. Ook de Italiaan tweette. Hij bedankte zijn familie, zijn voorzitter, zijn club en zijn spelers, "Vini en Carvajal in het bijzonder".

Rodri liet het niet aan zijn hart komen en nam de prijs ontroerd en dankbaar in ontvangst. "Dit is een ongelooflijke avond voor mij."



De defensieve middenvelder van Manchester City en Europees kampioen Spanje, die op krukken zijn prijs kwam ophalen na een zware kruisbandblessure, staat bekend als een hardwerkende, onzelfzuchtige speler. Hij gooide dan ook al snel met lof naar anderen.



"Een van mijn sleutelpunten is dat ik elke wedstrijd probeer beter te worden. Ik wil iedereen bedanken die mijn spel naar waarde schatten. Toen ik een kind was, had ik nooit durven te denken dat ik de Gouden Bal zou winnen. Maar de voorbije jaren speelde ik op het hoogste niveau."



"Ik probeer een leider te zijn en elke dat van de besten te leren." Technisch directeur Txiki Begiristain van City schetst zijn poulain: "Hij is een speler bij wie ego totaal ontbreekt, zijn prestatieniveau over een heel lange periode is uitzonderlijk. Die constante top is het resultaat van hard werk en toewijding."



Bij de vrouwen won Aitana Bonmati voor het tweede jaar op een rij. "Het is een plezier om hier weer te staan", reageerde de 26-jarige Spaanse topper van Barcelona. "Bedankt aan mijn teammaats en de club, die me elk jaar een betere speelster maken."