Eerst gênante stiltes, later "Vini!"-gezangen in de zaal: ondanks afwezigheid kaapte Real Madrid de Ballon d'Or-show

Ooit al eens op een gênante date geweest? Geen zorgen, het kan altijd erger. Vraag dat maar aan de aanwezigen op de Ballon d'Or-uitreiking. Door een bizarre boycot van Real Madrid werd de avond ontsierd door enkele zeer ongemakkelijke momenten. Zelfs een vraag over haar hobby's had je daar niet kunnen redden. Het relaas van een opmerkelijke avond.

Dat was ongemakkelijk.



Het was een opvallend moment tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or in Parijs. Toen bleek dat Real Madrid de prijs had gewonnen voor Beste Team ter Wereld viel er een vreemde stilte in de zaal.



Terwijl het publiek in het Théâtre du Châtelet wachtte, bleef ook het podium gewoon leeg en de trofee onaangeroerd. Ter aanklacht van de niet-overwinning van sterspeler Vinicius had de club immers beslist om in allerlaatste instantie niet af te zakken naar Parijs.



Gênante blikken werden uitgewisseld in de theaterzaal en gastheer Didier Drogba had duidelijk het signaal gekregen om zo snel mogelijk over te gaan naar de volgende categorie.



"Proficiat aan hen", gooide hij er nog ongemakkelijk tussen.