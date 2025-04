Weinig glans, maar wel 3 punten: teleurstellend Manchester City sloopt in het slot het beton van Everton

Everton verrast de grote ploegen

Everton slaagt er dit jaar telkens opnieuw in om de grote ploegen pijn te doen. Zo botste City in de heenmatch (1-1) al op het blok van de Toffees. Onlangs kwam ook Arsenal niet verder dan 1-1 en vorige week won Everton zelfs van nummer 4 en seizoensrevelatie Nottingham Forest.



Het was Doucouré die in de 94e minuut voor de enige goal van de wedstrijd tekende. De Malinees staat vandaag uiteraard opnieuw in de basis van David Moyes.