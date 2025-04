LIVE - Boeken toe voor KV Mechelen: Stulic knalt zorgeloos de 3-0 binnen, Charleroi op weg naar de leidersplaats in PO2

Mét Titraoui en Guiagon

De sterkhouders van Charleroi zijn klaar geraakt op het juiste moment. Titraoui en Guiagon zijn nog maar net ontslagen uit de ziekenboeg en staan vandaag meteen in de basis. Nochtans had trainer Rik De Mil op de persconferentie vooraf nog gewaarschuwd om ze niet te snel in te brengen. "Ze zijn nog niet klaar om te starten", gooide hij toen een mistgordijn op. Of was dat eerder zand in de ogen van zijn tegenstander? Ook Nzita komt in de ploeg. Dragsnes, Camara en Mbenza verhuizen naar de bank.