Patrick Lefevere ziet kansen voor Remco Evenepoel én Tim Merlier: "Ik zie de oefening wel zitten"

Uiteraard werd Patrick Lefevere voor de Vlaamse pers omringd nadat ASO het parcours van de Tour uit de doeken had gedaan. "De Tour moet nog gereden worden, hé", reageerde hij op de mogelijke kansen van zijn kopman Remco Evenepoel.

44 tijdritkilometers (11 kilometer bergop in een klimtijdrit) is niet gering, maar ook geeszins overdreven voor een toptijdrijder als Evenepoel.

"Ja, maar Remco kan ook bergop rijden. Dat aantal kilometers lijkt weinig, maar daar verlies of win je de Tour niet. Ik denk dat er wel iets inzit."

Evenepoel had in zijn evaluatie zelf al aangegeven dat hij vooral aan zijn klimbenen zal schaven. "Zelf aanvallen hoeft hij niet te doen, hij hoeft alleen maar minder tijd te verliezen."

"In een van de etappes in de jongste Tour verloor hij enkele minuten. Dat zie ik nu niet meer gebeuren. Hij is een jaar ouder."

"Maar het gevaar ligt om elke hoek. In de Tour moet je 3 weken rustig blijven. Wat hij dit jaar gedaan heeft, was een beetje anti-Remco, maar hij wordt wel 3e."