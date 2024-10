Masterclass in Mexico, toch verliest Carlos Sainz zitje bij topteams: de hartverscheurende keuze die zijn verhaal kleurt

di 29 oktober 2024 17:02

De hit Smooth Operator spookt een hele dag door de hoofden van Formule 1-fans als ze zijn naam horen. Carlos Sainz (30) is al jaren een toprijder die niet bij de allergrootste sterren wordt gerekend. Dat terwijl hij in Mexico nog eens liet zien hoe groot zijn racetalent is. Wie is de immer vrolijke Spanjaard en waarom zit hij volgend jaar bij het bescheiden Williams? Een portret.

"Yes! Deze had ik écht nodig. Ik wilde nog een keer winnen. Bedankt, jongens. Forza Ferrari!" De lichte daver in de stem van Carlos Sainz verklapte hoe emotioneel zijn zege was in Mexico afgelopen weekend. De Spanjaard domineerde de kwalificaties op zaterdag door twee keer - en met marge - het snelste rondje te klokken. Op zondag etaleerde de Spanjaard nog maar eens zijn talent door de GP helemaal naar zijn hand te zetten. De snelheid van Ferrari en Sainz zijn subtiele behandeling van de wagen bleken een topcombo. Toch kon het zomaar zijn laatste zege bij het team - en zijn carrière (?) - zijn. En dus rijst de vraag: waarom wordt hij aan de kant gezet bij de Italiaanse renstal?

Meer dan 'de zoon van'

Wel, de verklaring ligt in het karakter en de loopbaan van Sainz in de Formule 1. Carlos Sainz Junior maakte zijn debuut in de koningsklasse anno 2015 bij Toro Rosso, naast ene Max Verstappen. De 21-jarige Spanjaard moest toen al opboksen tegen een megatalent. Een rode draad doorheen zijn carrière. Al had de "bedachtzame" en "rationele" rijder - althans, zo beschrijft hij zichzelf toch - op zijn beurt heel wat te bewijzen. Als zoon en naamgenoot van Carlos Sainz Senior moest en zou hij slagen in de sport. "El Matador" is tweevoudig wereldkampioen rally en beteugelt nu de gevaarlijkste landschappen in de Dakar Rally, die hij ook al drie keer won. Gouden handen aan het stuur, zitten dus in zijn bloed. De kleine spruit mocht dus absoluut niet onderdoen.

Maar een raketstart zoals zijn Nederlandse teamgenoot? Neen, die kende Sainz niet. Zijn pad bij Toro Rosso was hobbelig. Mechanische pech gooide geregeld roet in het eten van de Spanjaard. Wel zag de pitcrew staaltjes van zijn kunnen met mooie ereplaatsen. Zo parkeerde Sainz zijn wagen meermaals net naast het podium. Na een korte tussenstop bij Renault - waar hij aan de kant werd geschoven voor Daniel Ricciardo - drukte Sainz voor het eerst zijn stempel écht bij McLaren. Ook daar moest hij de strijd aangaan met een supertalent: Lando Norris. Maar wat de rijder geboren in Madrid sierde: hij had nooit moeite met in de achtergrond hard te werken en het team te vergezellen in soms ellenlange feedbackmeetings. Bij de mecaniciens werd de goedlachse Spanjaard zo een graag geziene gast.

Al bleef hij voor het grote publiek lang een bleek figuur. Tot hij een wereldhit van Sade nieuw leven inblies. Toen hij in Silverstone zijn McLaren naar de polepositie gleed, liet Sainz zijn stembanden trillen door "Smoooth Operatoooor" te brullen over de radio. Een toepasselijke bijnaam voor de man met fluwelen handen was geboren - ook op het circuit kan hij makkelijk een wagen passeren in een vloeiende beweging. Nu moest het grote succes nog volgen. Dat kwam er na zijn overstap naar Ferrari. In 2022 pakte Sainz - opnieuw op Silverstone - zijn eerste zege uit zijn carrière. Vorig jaar toverde hij met zijn trage(re) Ferrari een tactische masterclass uit zijn hoed in Singapore.

Hartverscheurende keuze

En ook dit jaar is "El Matador Junior" op de afspraak. De fans in Australië en Mexico zagen op hun beurt hoe een smooth operation er in levenden lijve uitzag. Op z'n 30e leek hij vertrokken voor mooie jaren bij Ferrari, zou je denken. Wel, niets was minder waar. Want de traditiestal moest in het begin van dit jaar een moeilijke knoop doorhakken. Lewis Hamilton had zich op de markt gegooid en tekende een contract vanaf 2025 bij Ferrari na een geslaagde flirt. Plots stond de directie voor een hartverscheurende keuze tussen posterboy Charles Leclerc en harde werker Sainz. Een keuze die op puur talent, aantal zeges (4 tegenover 8) én naamsbekendheid in het nadeel werd beslecht van de Spanjaard.

Fred Vasseur, de teambaas bij Ferrari, verzekerde de pers wel dat het afscheid van Sainz hem moeilijk ligt. "Mijn respect voor hem is immens", deelde de Fransman. "Ik kan niet zomaar vergeten wat hij voor het team én voor mij heeft gedaan de afgelopen jaren." "Toen Ferrari in moeilijkheden zat, hield hij ons boven water door de pole te pakken in Monza en te winnen in Singapore. Zo zette hij ook Leclerc en heel het team weer op scherp." "Hij is een superprof die steeds iedereen rond zich beter wil maken. Mijn deur staat voor hem altijd open", besluit de man die Sainz net de deur had gewezen.

Ik ben erg verdrietig geweest om het afscheid bij Ferrari. Carlos Sainz

Carlos Sainz - steeds paraat voor een grapje en potje golf - ging aan de slag met het slechte nieuws, maar nam zijn tijd om zijn toekomst uit te stippelen. Pas enkele maanden in het seizoen maakte hij zijn beslissing bekend om een contract te tekenen bij staartteam Williams. "Ik moet toegeven dat heel de situatie me gemengde gevoelens bezorgde", vertelde de Spanjaard. "Ik ben erg verdrietig geweest om het afscheid bij Ferrari. Ik voelde net dat we samen aan het groeien waren en we vanaf 2026, met de nieuwe regels, de F1 konden domineren. Maar dat is het leven. Nu kijk ik met goede moed uit naar het project bij Williams." Maar of Carlos Sainz Junior bij het team - dat in seizoen 2024 nog maar 17 puntjes verzamelde - een masterclass als in Mexico kan omzetten in een zege, is nog maar de vraag.