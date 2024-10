Sainz onderstreept heerschappij van Ferrari in Mexico, Verstappen beperkt schade in titelstrijd na stevige tijdstraf

zo 27 oktober 2024 22:44

Grote Prijs van Mexico 71 rondes Autódromo Hermanos Rodríguez Carlos Sainz einde

Ferrari mag zich na het weekend in Mexico volwaardig titelkandidaat bij de constructeurs noemen. In een dominante race vierde Carlos Sainz zijn 2e zege. Lando Norris en Max Verstappen vochten op hun beurt alweer een stevig duel uit in hun titelstrijd. De huidige wereldkampioen kreeg een stevige straf van 20 seconden, maar beperkte de schade door alsnog 6e te eindigen. Norris knabbelde zo wel 10 punten van Verstappens voorsprong.



Een één-tweetje in Austin en gisteren al de polepositie. Ferrari verkeert de laatste tijd in bloedvorm en wilde maar wat graag een vervolg breien aan dat verhaal met een nieuw feestje in Mexico. Carlos Sainz wist dus wat te doen, maar stond wel voor een heuse uitdaging: de koppositie verdedigen op de langste aanloop naar de eerste bocht van het hele jaar. Geen sinecure met Max Verstappen naast zich, zo bleek al snel. De Nederlander zoefde pijlsnel weg en had Sainz meteen te pakken. Norris wilde mee in zijn spoor, maar koos de verkeerde kant en moest inhouden.

In de achtergrond vlogen Albon en Tsunoda de muur in, dankzij de safety car bleef Verstappen nog enkele ronden leider. Maar na de herstart was zijn rijk vrij snel uit, Sainz maakte korte metten met de wereldkampioen. Iets wat Lando Norris ook wilde doen. Maar na het incident van vorige week kwam er ook deze week weer een gevecht op en over het randje. Verstappen tikte de Brit van de baan en haalde hem enkele bochten later nog eens in buiten de piste. Er volgde een stevig verdict: 20 seconden tijdstraf voor de Nederlander.

Donkere wolken boven het hoofd van Verstappen, dus. De wereldkampioen moest zijn straf uitzitten in de pitstraat, het voelde ongetwijfeld aan als een eeuwigheid. Zeker omdat Norris uiteindelijk ongeschonden uit de strijd kwam. De Brit snelde in zijn McLaren naar plek 3, Verstappen zakte na zijn stop weg naar plek 15.

Een knappe opmars later kon Verstappen zijn bolide alsnog parkeren op plek 6. Schade relatief beperkt, maar Norris vond wel nog een mooie bonus. Want in het slot naderde hij plots vliegensvlug op tweede in koers Charles Leclerc, die eerder optimaal geprofiteerd had van het incident tussen Verstappen en Norris. De Monegask maakte een foutje bij het uitkomen van de laatste bocht op het rondje en zag Norris nog naar het tweede schavotje knallen. De McLaren-rijder pitste zo 10 punten van de WK-voorsprong van Verstappen, de teller staat nog op 47 stuks verschil nu. Leclerc troostte zich nog met de snelste ronde en met een feestje binnen het team. Sainz kwam namelijk nooit meer in de problemen en mocht zijn tweede seizoenszege op zak steken. Ook bij de constructeurs doet Ferrari een uitstekende zaak.

Carlos Sainz (winnaar): "Het is ongelooflijk om hier te winnen met dit publiek. Ik wilde hier echt winnen en moest dat ook doen voor mezelf. Ik heb hier zo veel plezier beleefd tijdens de week. Ik zat wat verveeld met de start, want Max is een moeilijke rijder om voorbij te steken. Ik heb vol mijn kans gewaagd en dat liep goed af." Lando Norris (tweede): "Het was een zware race. In de eerste ronden wilde ik gewoon de crashes vermijden. Carlos was geweldig snel, hij reed fantastisch. Het duel met Max? Ik wist wat te verwachten. Ik wilde niet dat het zo zou lopen, want ik respecteer Max als een rijder. Het was geen clean drive van zijn kant, maar ik deed mijn best om een botsing te vermijden. Nu is het zaak om te focussen op onszelf en te blijven pushen." Charles Leclerc (derde): "Het was een moeilijke race. De bandentemperatuur was niet makkelijk om te regelen. Carlos reed een geweldige race, dus is het een geweldig weekend voor Ferrari. Voor mij persoonlijk was 3e het hoogst haalbare. De constructeurstitel is nog steeds ons grote doel, we zetten op deze manier stappen in de goede richting."

GP Mexico klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 1u40'55"800 25 2 Lando Norris McLaren + 4"705 18 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 34"387 16 4 Lewis Hamilton Mercedes + 44"780 12 5 George Russell Mercedes + 48"536 10 6 Max Verstappen Red Bull Racing + 59"558 8 7 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 1'03"642 6 8 Oscar Piastri McLaren + 1'04"928 4 9 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 1 lap(s) 2 10 Pierre Gasly Alpine + 1 lap(s) 1 meer tonen