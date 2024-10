"Deze gast is gevaarlijk!": dé duels tussen Verstappen en Norris die WK-leider 20 (!) seconden straf opleverden

zo 27 oktober 2024 22:44

Het bitsige duel tussen de titelkandidaten is verhuisd van de VS naar Mexico. Net als in de vorig GP zochten Lando Norris en Max Verstappen elkaar op. Wat volgde: opnieuw maakte de Nederlander zich wel erg breed. Te breed, zo bleek. Want Verstappen kreeg 20 seconden straftijd aan zijn been, omdat hij 2 keer over de schreef ging. "Ik beland nog in de muur!", roept Norris.

10 rondjes was het wachten op het onvermijdelijke duel in Mexico. Net zoals in Texas zat Lando Norris in zijn snellere McLaren onder de achtervleugel van Max Verstappen. Maar ook nu wilde de leider in de WK-stand niet zomaar zijn plek afgeven. Want elk punt telt in een bitsige titelstrijd. De Brit gebruikte zijn snelheidsverschil op de Red Bull om binnendoor te duiken in bocht 4, een scherpe linkse. Verstappen deed bruut de deur toe, waarna Norris via het gras toch zijn plekje innam. Een actie die als een rode lap op een stier werkte bij de Nederlander. In bocht 8 wilde hij zijn concurrent een koekje van eigen deeg serveren. Maar veel remmen? Neen, dat gebeurde niet. Zo vlogen de rijders naast de baan. Dit keer pakte Verstappen zijn plekje terug buiten de witte lijnen.

Ik moet de hele tijd niets anders doen dan een crash vermijden. Lando Norris

De initiële reactie van de McLaren-rijder sprak boekdelen. "Deze gast is gevaarlijk!", riep Norris over de radio. "Ik moet de hele tijd niets anders doen dan een crash vermijden. Het is net hetzelfde als vorige keer. Op deze manier beland ik nog in de muur!" De Brit maakte zich druk - zeker na zijn 5 seconden tijdstraf van vorige week. De stewards stonden voor een vraagstuk: welke bestraffing zou de juiste zijn voor Verstappen? Wel, de uitkomst was een hele stevige. De Nederlander kreeg voor beide incidenten een straf van 10 seconden aan zijn been. "Op welke plek beland ik dan?", bleef Verstappen er koeltjes bij. Maar wat volgde was een pijnlijk zicht. 20 seconden lang bleef de Red Bull roerloos geparkeerd in pitstraat. De drievoudige wereldkampioen kwam als 16e en voorlaatste weer het circuit op en zette een stevige remonte in. Die leverde hem uiteindelijk plek 6 op en 'slechts' 10 punten verlies ten opzichte van nummer 2 Norris.

"Het duel? Ik wist wat te verwachten van Max"