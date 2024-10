José De Cauwer ziet kansen voor Mathieu van der Poel in de Tour: "Ook in het gevecht voor geel in de eerste week"

wo 30 oktober 2024 06:36

Dit jaar kwam Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) niet in de buurt van ritwinst, volgend jaar liggen in de Tour wel bereikbare schatkisten voor Van der Poel. "Voor klassieke types zoals Van der Poel is het de moeite om naar de Tour te komen", oppert José De Cauwer.

11e in de grindetappe en 12e in een massasprint na piloteerwerk voor een zegevierende Jasper Philipsen. Dat waren de beste resultaten van Mathieu van der Poel in Tourritten dit jaar. Voor een renner van dat kaliber is dat te weinig, al was het parcours hem ook allesbehalve gunstig gezind.



"In de Tour van volgend jaar zie ik wél veel kansen voor punchers zoals Van der Poel en renners van boven de 70 kilogram", zegt José De Cauwer na een eerste studieronde van de ritprofielen.



"Vooral in die lange eerste week. Veel van die etappes krijgen het etiket "sprint", maar naar het einde van die ritten zitten vaak klimmetjes." Koren op de molen van types zoals Van der Poel, Van Aert en ook Girmay. "Het is ook belangrijk dat die types in de eerste dagen zullen kunnen vechten voor de gele trui." "Dit jaar hadden we op de 4e dag meteen de Galibier. Na zo'n berg zo vroeg in een ronde bleven er maar weinig renners meer over om eens te blinken in het geel." "Voor klassieke renners is het volgend jaar dus zeker de moeite om naar de Tour te komen."

3 jaar geleden veroverde Mathieu van der Poel de gele trui in Mûr-de-Bretagne.

Van der Poel zal op de 7e dag zoete herinneringen kunnen ophalen aan Mûr-de-Bretagne, waar hij 3 jaar geleden een dubbelslag sloeg in de Tour. "Bij dat soort etappes stel ik me ook meteen de vraag: wie van de klassementsmannen kan dat het best verteren?", werpt De Cauwer een interessant thema op.



"Wie slaat het meest in paniek in die eerste week? Wie kan zich het best positioneren?" "Dan denk ik dat Pogacar en Evenepoel misschien lichtjes in het voordeel zijn tegenover Vingegaard. Hij heeft wat problemen met het positioneren en zal in die etappes vooral moeten rekenen op zijn ploeg."