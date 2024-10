Nu alle ingrediënten van de Tour bekend zijn, luidt de vraag: is dit een goed of slecht parcours voor Remco Evenepoel?

"We kunnen niet zeggen dat dit meer een Tour voor de klimmers is dan anders", oordeelt José De Cauwer. "De Tour van 2025 telt 51.550 hoogtemeters, terwijl ze in de Vuelta dit jaar meer dan 60.000 hoogtemeters moesten temmen."

Christophe Vandegoor vreest toch dat Evenepoel bergop kwetsbaar zal blijven tegenover Pogacar en Vingegaard. "Toen die 2 mannen in de voorbije Tour er een temporuk aan gaven, moest Evenepoel gaan zitten om zich niet op te blazen." "Kan Evenepoel bergop ooit wegrijden van Pogacar en Vingegaard? Dat denk ik niet", is Vandegoor eerlijk.

"Mocht die tijdrit wat geaccidenteerd zijn, dan zouden Pogacar en een heel goeie Vingegaard daar ook meedoen voor ritwinst", schat De Cauwer in. "Maar 33 vlakke tijdritkilometers zijn in het voordeel van Evenepoel. Remco kan daar misschien zelfs de gele trui pakken."

Rest nog 1 vraag: mag Evenepoel in de volgende Tour hoger mikken dan zijn 3e plek van afgelopen zomer?



"Met een Vingegaard die waarschijnlijk meer op niveau zal zijn dan dit jaar en met een Pogacar die alles en iedereen naar huis heeft gefietst, wordt het niet simpel om beter te doen dan die 3e plaats van dit jaar", denkt Vandegoor.



"Al zal Evenepoel, eergierig zoals hij is, er alles aan doen om nog enkele procentjes extra te vinden."



De Cauwer ziet het positief in: "Voorlopig is de hiërarchie: 1. Pogacar 2. Vingegaard 3. Evenepoel. Maar Remco zal niet slechter worden, hij zal enkel maar beter worden."