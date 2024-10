Sam Maes wordt 12e in eerste wereldbekermanche reuzenslalom, legende Marcel Hirscher toont zich bij comeback

zo 27 oktober 2024 19:16

Alexander Steen Olsen heeft de eerste wereldbekermanche in Oostenrijk gewonnen. De Noor was de beste in de reuzenslalom, waar ook onze Belg Sam Maes aan de start stond. Hij eindigde op plek 12. Skilegende Marcel Hirscher werd bij zijn grote comeback 23e.

Alle ogen in Sölden waren gericht op Marcel Hirscher, die zijn comeback in competitie maakte nadat hij in 2019 zijn afscheid had aangekondigd. De 35-jarige skigrootheid boekte zijn talloze successen onder de vlag van Oostenrijk, maar zal voortaan aantreden in de kleuren van Nederland, het geboorteland van zijn moeder. Na een 28e plaats in de eerste run en een knappe derde plaats in de tweede run werd hij 23e op 2'16" van de leider.

Marcel Hirscher in actie. Marcel Hirscher viert zijn goede tweede run.

Winnen kon de legende dus niet. De zege was weggelegd voor de Noor Steen Olsen. Hij won de eerste run en had aan een achtste plaats in de tweede run genoeg voor een totaaltijd van 2'09"50. Twee andere Noren maakten de top drie vol: Henrik Kristoffersen (tweede op 0"65) en Atle Lie McGrath (derde 0"66). Steen Olsen is zonder verrassing de eerste leider in zowel de algemene WB-stand als de WB-stand van de reuzenslalom. Onze landgenoot Sam Maes finishte na een twaalfde plaats in de eerste run op een zeventiende plaats in de tweede run. Met een twaalfde totaaltijd was hij 1"73 trager dan winnaar Steen Olsen.