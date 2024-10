Revaliderende Alexander Doom zat "mentaal diep" na Parijs: "Afwachten of ik indoorseizoen kan doen"

zo 27 oktober 2024 14:12

Hoe zou het nog gaan met Alexander Doom? 3 maanden geleden verpestte een zure blessure zijn olympisch avontuur. "Zelf wil ik graag een indoorseizoen lopen, maar we willen geen risico nemen", zegt Doom, die als toeschouwer aanwezig is in de CrossCup in "zijn" Roeselare.

We draaien de klok een kleine 3 maanden terug. Alexander Doom wou na een sensationaal seizoen de kers op de taart zetten tijdens de Spelen in Parijs. Maar in de halve finales van de 400 meter gaf Doom geblesseerd op. Pubalgie was de spelbreker.



"In het begin zat ik mentaal wel wat diep. Je wil zo goed mogelijk presteren en dat is jammer genoeg niet gelukt", blikt Doom terug op die moeilijke periode.



Onder de vleugels van zijn nieuwe coaches Tine Bex en Koen Bellemans timmert Doom aan zijn comeback. "Ik heb nu vooral veel op de fiets en de crosstrainer gezeten. Sinds deze week ben ik ook met tempoloopjes begonnen." Zullen we Doom deze winter opnieuw indoor kunnen bewonderen?



"Zelf zou ik dat heel graag doen. Maar de medische staf is er momenteel geen voorstander van", zegt de Europese kampioen en wereldkampioen indoor op de 400 meter.



"We zullen zeker geen risico nemen, want het WK outdoor in Tokio is volgend jaar het hoofddoel."

Druk van buitenaf