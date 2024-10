Duitser Patrick Lange vervolledigt hattrick in snelste Ironman van Hawaï ooit

Op Hawaï heeft het Duitse fenomeneen Patrick Lange voor de 3e keer de Ironman-kroon veroverd (na zeges in 2017 en 2018). Lange zette dat kunststukje neer in een recordtijd van 7u35'53". Beste Belg was Stenn Goetstouwers op de 26e plek.

Een jaar na het uitstapje naar Nice kwam de Ironman-karavaan van de mannen weer thuis op het mythische eiland Hawaï.

Tijdens het zwemmen temde de Nederlander Menno Koolhaas het water tjokvol kwallen het snelst.

Tijdens het fietsen haalde de Franse titelverdediger Sam Laidlow het zweepje tevoorschijn. Laidlow trok ten aanval, reed het parcoursrecord aan flarden en was de eerste die de 180 kilometer in minder dan 4 uur aflegde.

Onze landgenoot Pieter Heemeryck voelde zich niet in zijn sas en staakte de strijd op het einde van het fietsnummer. Ook de Noorse favoriet Kristian Blummenfelt had zijn beste dag niet, moest braken en kwam niet meer in het stuk voor.



Voorin sneed Laidlow de afsluitende marathon met een mooie bonus aan. Maar de Fransman raakte oververhit en zag hoe tweevoudig winnaar Patrick Lange vanaf de 13e plek meer dan 9 minuten dichtritste.



De Deen Magnus Ditlev was de enige die nog een beetje in de schaduw van Lange bleef, Laidlow stortte als een kaartenhuisje in elkaar en eindigde uiteindelijk 18e.

Lange gaf geen teken van verval en kwam binnen na 7u35'53", een parcoursrecord. Ditlev gaf zijn 2e plek niet meer af. Brons was voor de Amerikaan Rudy von Berg (die een Belgische vader heeft).



Stenn Goetstouwers overschreed als eerste Belg de aankomstlijn op een 26e plek (na 8u11'01").