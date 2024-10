"Het heeft dan toch geloond": Cercle Brugge sluit "frustrerende week" met zoete zege op Union af

zo 27 oktober 2024 22:50

Het grote gelijk van Cercle Brugge? Na het debacle in Europa veerde de Vereniging weer recht in de Belgische competitie - sinds deze week weten we dat die absolute prioriteit heeft bij Cercle Brugge. "Dit is het meest trotse moment van mij als trainer van deze club", klonk het ook uitgelaten bij trainer Miron Muslic, die de clubleiding donderdag nog hekelde.

Wat een contrast bij Cercle Brugge.



Vrijdag moest de Vereniging nog een statement de wereld insturen om zich te excuseren voor de smadelijke nederlaag tegen Vikingur Reykjavik in de Conference League. Dat Cercle koos om met een B-elftal aan te treden - "omdat de competitie prioriteit heeft" - was een doorn in het oog van de fans. Maar was het het uiteindelijk allemaal waard? Zondagavond beet Cercle in het Dudenpark van zich af met een mooie 1-3-zege tegen Union.

Cercle Brugge was opnieuw een familie op het veld. Christiaan Ravych

"Veel spelers waren deze week heel gefrustreerd, maar we vertelden elkaar in de kleedkamer dat we dit gevoel in motivatie moesten omzetten", vertelt Cercle-verdediger Christiaan Ravych. "En dat hebben we ook getoond: Cercle Brugge was opnieuw een familie op het veld", glunderde de 22-jarige Belg, die ook nog even terugkomt op de situatie rond de Europese wedstrijd. "Het is niet aan mij om daar grote uitspraken over te doen, maar het bestuur heeft een keuze gemaakt en dat heeft dan toch geloond vandaag."

Cercle Brugge kon weer juichen.

Trotse trainer