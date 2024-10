Geplaagde Joris Nieuwenhuis moet crossdebuut nog enkele weken uitstellen: "Zijn gezondheid is het belangrijkste"

vr 25 oktober 2024 12:10

Joris Nieuwenhuis moet nog eventjes geduld oefenen om in het veld te duiken. De Nederlander werd enkele weken geleden geveld door zona. "De doelstelling is om Joris voor het eerst in actie te zien in het weekend van 16 en 17 november", meldt Ridley Racing Team.

Vorige winter reed Joris Nieuwenhuis de pannen van het dak. Dit seizoen konden we nog geen glimp opvangen van de Nederlandse kampioen.



Zona (gordelroos) is de boosdoener.



2 weken voor de start van het veldritseizoen werd de diagnose gesteld. "Rusten is de remedie", klonk het toen.



Nieuwenhuis baalde als een stekker want hij was erop gebrand om van bij het seizoensbegin te scoren voor zijn nieuwe werkgever Ridley.



"Zijn situatie is inmiddels stabiel en het herstelproces is goed ingezet", laat Ridley Racing Team weten.



"Hoewel Joris momenteel niet meer ziek is, monitoren we dagelijks zijn toestand om mogelijke terugval te voorkomen."

Voor de rest van het seizoen ligt de focus op constant presteren in de Wereldbeker, met als doel doorgroeien richting de kampioenschappen. Ridley Racing Team

"De doelstelling is om Joris terug in actie te zien tijdens de wedstrijden van het weekend van 16-17 november."



Dat betekent dat Nieuwenhuis normaal gezien voor het eerst in Merksplas (Superprestige) een rugnummer zal opspelden dit seizoen.



"Voor de rest van het seizoen ligt de focus op constant presteren in de Wereldbekerwedstrijden, met als doel doorgroeien richting de kampioenschappen."



Nieuwenhuis is alweer aan het trainen, maar gaat nog niet voluit.



"We blijven alleszins zijn gezondheid nauwlettend in de gaten houden en werken hard aan een volledig herstel. Zijn gezondheid is het belangrijkste", benadrukt de ploeg.