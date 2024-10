"We gaven prioriteit aan Union door onze positie in de JPL": Cercle Brugge reageert na de blamage in IJsland

vr 25 oktober 2024 21:27

De hand in eigen boezem. Na de smadelijke nederlaag tegen Vikingur Reykjavik in de Conference League legt Cercle Brugge in een verklaring uit waarom ze er als club voor kozen om met een vertimmerd elftal richting IJsland te trekken. Al hoeft de Verenining op niet veel begrip te rekenen van de eigen aanhang.

"De teleurstelling is nu groot, maar weet dat er hard gewerkt wordt om jullie opnieuw trots te maken."



Ook bij de clubleiding van Cercle Brugge hakte de pijnlijke verliespartij in IJsland er stevig in.



Niet per se die nederlaag was nadien een punt van discussie bij de meegereisde supporters, wel de keuzes die vooraf gemaakt werden.



Coach Miron Muslic kon (of mocht?) niet rekenen op al zijn sterkhouders, omdat ze gespaard werden met het oog op de nationale competitie. Daarin presteert Cercle voorlopig ondermaats en bengelt het op de voorlaatste plek.



Dat probeert de clubleiding in de verklaring dan ook te verdedigen.

Het doel van die keuze is om de toekomst van Cercle op lange termijn te verzekeren. Cercle Brugge

"De volledige Cercle-familie is ontgoocheld over de nederlaag in IJsland."



"Omwille van de positie waarin de Vereniging zich momenteel bevindt in de nationale competitie zijn er keuzes gemaakt voor de wedstrijd in Reykjavik, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de volgende competitiewedstrijden. Dit met als enige doel om de toekomst op lange termijn te verzekeren voor Cercle", klinkt het op 'X'.



Cercle kon uit elf competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League nog maar negen punten puren. Daarmee doet enkel rode lantaarn Beerschot (5 punten) slechter.



"We willen ook een speciale vermelding geven voor de 62 meegereisde fans naar IJsland, die donderdag 96 minuten lang het beste van zichzelf hebben gegeven."



"Een oprechte dankjewel voor deze positieve steun. Met jullie niet-aflatende inzet zijn we ervan overtuigd dat nieuwe successen snel zullen volgen."



"Ridicule keuze"