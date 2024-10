Sonck scherp voor Cercle Brugge, waar het rommelt na Europees debacle: "Ik zou dat niet accepteren als speler"

Draaide dat even anders uit... Na afloop verontschuldigde trainer Miron Muslic zich bij het groepje meegereisde fans. Hij maakte hen duidelijk dat hij niet helemaal achter de beslissing stond.

Duizenden kilometers hadden ze gereisd om hun ploeg aan het werk te zien. Een kostelijke trip ook, maar eentje die de Cercle-fans met plezier maakten als leider in de Conference League.

In de Sporza-studio begrepen ook analisten Franky Van der Elst en Wesley Sonck niks van de gok door Cercle Brugge.

"Het zal te maken hebben met de stand in de competitie - alle aandacht gaat daar nu naartoe", aldus Van der Elst. "Maar het is wel vreemd. Uiteindelijk loop je hier tegen een blamage aan."

Sonck toonde zich nog scherper. "Voor mij is dit onacceptabel", klonk het. "Als speler zou ik zeggen: wij hebben gezorgd voor Europees voetbal. Wel, dan zullen we daar ook bij zijn. Het is echt heel vreemd. Je bereikt iets fantastisch als Vereniging door Europees voetbal te halen en dan krijg je dit."