Fraai debuut: Black Arrows doen goed mee tegen Kosovo in allereerste WK-kwalificatieduel in Hasselt

Het was 19 jaar geleden dat de Belgische handbalvrouwen nog eens een kwalificatiecampagne voor een groot toernooi afhaspelden.



De Belgische Handbalbond (KBHB) stampte de voorbije jaren een nieuw vrouwenproject uit de grond en organiseert het WK-kwalificatietoernooi in Hasselt met 3 landen: België, Kosovo en Bosnië-Herzegovina.



De Black Arrows toonden van bij het begin dat er perspectief zit in het elftal. Ze deden tot 4-4 mee, waarna Kosovo een tussenspurt plaatste (5-10). Bij de rust was de kloof 7 punten (12-19).



De tweede helft was evenwel voor de Belgen: aangemoedigd door een enthousiast publiek en onder impuls van een beresterke Nele Antonissen wonnen ze die op punten met 16-13, maar in de eindafrekening stond er na 2 keer 30 minuten wel 28-32 op het bord.



Voor alle speelsters was dit de eerste officiële interland, Kosovo moest vol aan de bak om België af te houden. En het verschil had nog kleiner kunnen zijn, want de vrouwen van bondscoach Clément Petit misten na de rust nog een paar uitstekende mogelijkheden.



Morgen is het Kosovo-Bosnië-Herzegovina, op zondag om 16 uur kunt u op Sporza ook naar België-Bosnië-Herzegovina kijken met een livestream. De winnaar van het toernooi mag naar de tweede en beslissende voorronde voor het WK 2025.