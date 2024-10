Black Arrows zetten eerste stappen in WK-voorronde: "Het grote doel is om ons ooit te kwalificeren voor een eindronde"

De nationale handbalvrouwen nemen eind deze maand voor het eerst deel aan een kwalificatiecampagne van een groot toernooi. Van 25 tot en met 27 oktober organiseert de Koninklijke Belgische Handbalbond (KBHB) in Hasselt een WK-kwalificatietoernooi met als tegenstanders Kosovo en Bosnië & Herzegovina. "Een hele belangrijke stap voor het Belgische vrouwenhandbal", klinkt het bij de Black Arrows.

De laatste keer dat de nationale handbalvrouwen deelnamen aan een kwalificatietornooi dateert van 2005. De Belgische vrouwen verloren toen in Italië al hun EK-kwalificatiewedstrijden.

19 jaar later is de nationale ploeg terug van weggeweest. "Zonder afbreuk te willen doen aan het verleden, dit is een project van een ander niveau", klinkt het bij de nieuwe lichting Black Arrows.

"De voorbije jaren werd er door de federatie een structuur voor de nationale teams neergezet. De speelsters krijgen nu de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hebben bovendien een doel om naar toe te werken", zegt assisent-bondscoach Philipp Reinertz.

"Het grote doel is om ons ooit te kwalificeren voor een groot tornooi. Maar zover zijn we nog niet. Je mag ambitieus zijn, maar je moet ook geduld hebben. Als je dat hebt en combineert met hard werken kan je een volgende stap zetten."

De Black Arrows gaan de WK-kwalificatie in met een jonge ploeg. Profspeelster Nele Antonissen, actief in Frankrijk, is de enige speelster met internationale ervaring.

"Het zou niet slecht zijn mochten er in de toekomst meer dames de stap naar een profstatuut kunnen zetten", beseft Philipp Reinertz, die zijn team vorig weekend wel vertrouwen zag tanken met een dubbele zege in Luxemburg. Vrijdagavond wonnen de Black Arrows met 23-28. Een dag later versloegen ze Luxemburg met 22-34.