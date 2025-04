Goed nieuws voor Vincent Kompany: onmondig Leverkusen verspeelt dure punten in titelstrijd

Met nog 6 wedstrijden te gaan nadert de Bundesliga zijn ontknoping. Voor speeldag 29 had Bayern München een voorsprong van 6 punten op Bayer Leverkusen.



Bayern krijgt later vandaag nog Dortmund op bezoek, dus kon Leverkusen wat extra druk zetten. Tegen laagvlieger Union Berlin had het eigenlijk maar 1 taak: winnen.



Dat begreep Leverkusen en ze eisten meteen het balbezit op. Alleen kon Leverkusen daar geen kansen uit puren.



Leverkusen stevende af op duur puntenverlies en daar konden ook invallers Florian Wirtz en Victor Boniface niets aan veranderen. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd zoals die begonnen was: met 0-0.



Leverkusen loopt zo een puntje in op Bayern München, maar dat heeft straks dus de kans om Leverkusen op 8 punten te zetten.