De regenboog gaat nergens heen: Tadej Pogacar zet krabbel onder nieuw contract tot 2030 bij UAE

De financiële kers op de taart. Tadej Pogacar sluit zijn wonderjaar 2024 af met een contractverlenging. De Sloveen tekent een deal tot 2030 bij UAE. "Dit team is al 5 jaar mijn thuis, ik zie me bij geen enkele andere ploeg rijden", deelt Pogacar op de ploegwebsite.

De bestbetaalde wielrenner was hij al, nu wordt Tadej Pogacar extra beloond voor zijn prachtseizoen 2024.

Daarin won de Sloveen onder meer de Giro, Tour, Luik-Bastenaken-Luik, Lombardije en het WK. Logisch dat UAE Team Emirates zijn goudhaantje langer aan zich wil binden. De twee partijen gaan een verbintenis aan voor de komende 6 seizoenen, ongetwijfeld mét financiële bonus.

"Ik ben enorm trots om hier te verlengen", deelt Pogacar in een persbericht. "Dit team is nu al 5 jaar mijn thuis. Ik zie mezelf bij geen enkele andere ploeg rijden. Al mijn beste momenten heb ik hier beleefd."

"Ik ben erg enthousiast over de toekomst. Dit team geeft me de beste kans om voor overwinningen te vechten en dat is precies wat ik wil doen."

Het is niet voor het eerst dat Pogacar een contractverlenging voor lange tijd ondertekent. De Sloveen zette in 2021 al eens zijn krabbel onder een contract tot 2026. Dat breekt zijn team nu dus nog eens open.