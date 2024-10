Black Arrows trakteren zichzelf op eerste, historische zege tegen Bosnië-Herzegovina in WK-voorronde in Hasselt

Het was 19 jaar geleden dat de Belgische vrouwenploeg nog eens een voorronde speelde van een groot toernooi, toen verloren ze hun matchen in de EK-kwalificatie.



Vooral om financiële redenen belandde de vrouwenhandbalploeg jarenlang in de koelkast. De laatste jaren stampte de Belgische bond een nieuw vrouwenproject uit de grond. De organisatie in Hasselt van het kwalificatietoernooi was daarvan het sluitstuk én beginstuk.



Voor alle internationals was de partij vrijdag tegen Kosovo hun eerste officiële interland. Die ging met 28-32 verloren, maar de prestatie was bemoedigend.



En resulteerde meteen al in winst in het treffen vandaag. Onder aanvuring van een volle zaal draaiden de Belgen een aarzelende start om in een 16-13-voorsprong bij de rust.



Na de koffie liep de thuisploeg 4 doelpunten uit (20-16), maar Bosnië kwam weer langszij.



Onder meer dankzij de strafworpen van Nele Antonissen kon België toch weer 4 goals uitlopen op enkele minuten van het einde. België verloor evenwel een speelster voor 2 minuten op 2 minuten en 13 seconden van het einde. Bosnië kwam in overtal zowaar terug tot 27-28.



België had nog een goaltje nodig, maar miste zijn laatste aanval. Gelukkig kon Emma Antonissen in de slotseconden de laatste poging van Bosnië keren. De opluchting en vreugde was enorm.



Kosovo, dat gisteren Bosnië klopte met 32-26, is de winnaar van het toernooi en stoot door naar de tweede WK-voorronde.



Maar op deze prestatie kunnen de Belgische vrouwen voortbouwen. En dat zal de EK-kwalificatie zijn volgend jaar.