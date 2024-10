Genk-spits Tolu oogst lof in Extra Time: "Als De Bruyne die bal speelt, laten we het 10 keer zien"

Doelman Hendrik Van Crombrugge was maandagavond te gast in Extra Time en dus ging het uiteraard veel over Racing Genk, de leider in de Jupiler Pro League. Zo kwamen we te weten welke ploegmaat Van Crombrugge verrast heeft en voor wie zijn schoten het opletten is.

"Hij heeft fysiek en in het spel veel stappen gezet", beaamt Hendrik Van Crombrugge. "Dat is ook een pluim voor onze technische staf, die heel hard met hem gewerkt heeft."

"Coach Thorsten Fink is begonnen met Tolu superbelangrijk te maken en hem op te hemelen", ziet Filip Joos. En dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De teller van de boomlange Nigeriaan staat intussen op 7 goals dit seizoen, waarmee hij topscorer is in de JPL.

"Oh is een heel complete spits. Hij kan heel goed als pivot spelen, zoals Tolu. Maar ook met de bal aan de voet kan hij het verschil maken. En hij heeft echt een enorm goed schot.

Ook de Zuid-Koreaanse revelatie Hyeon-gyu Oh valt in de smaak tijdens zijn eerste maanden in Genkse loondienst. Filip Joos wil van Hendrik Van Crombrugge weten hoe goed Oh is.

Ook een andere nieuwkomer, Jarne Steuckers, heeft snel zijn draai gevonden bij Racing Genk.

"Hij heeft me wel verrast", bekent Hendrik Van Crombrugge. "Hij had een goed seizoen in Sint-Truiden, maar was me niet extreem opgevallen, zoals Matte Smets dat wel gedaan had."

"Maar in de eerste weken van de voorbereiding en de competitie was Jarne wel onze man in vorm en heeft hij heel vaak het verschil gemaakt. Dus ik ben wel heel aangenaam verrast door hem."