Hans van Kasteren gunt Tom Meeusen (35) nog een seizoen in het veld: "Hij kan nog mooie dingen laten zien"

Nu zaterdag houden de cyclocrossers halt in Essen. Tom Meeusen rijdt er een thuismatch, met dank aan Hans van Kasteren. De voormalige manager van het Telenet-Fidea-team vond nog een team voor de 35-jarige veldrijder. "Omdat ik geloof in Tom", zegt Van Kasteren.

"Bij Cyclis-Van den Plas ben ik de enige prof", gaat hij voort. "Met mijn ervaring in het veld kan ik er jongeren de weg wijzen in het veld. En natuurlijk hoop ik hier en daar nog een mooie uitslag te rijden."

"Na een mooi jaar bij Athletes for Hope, waar Marc Herremans mij zowel mentaal als fysiek weer in de juiste richting heeft geduwd, kan ik nog een seizoen het beste van mezelf laten zien", reageert Meeusen.

Vorig jaar croste Meeusen voor het Athletes for Hope-team van Marc Herremans, dit seizoen komt hij in actie voor het Cyclis - Van den Plas-team uit Zoersel.

Volgende maand viert Tom Meeusen zijn 36e verjaardag. Daarmee is de voormalige winnaar van Wereldbeker- en Superprestigemanches inmiddels de nestor in het veld.

Bij zijn nieuwe ploeg kan Tom Meeusen rekenen op het materiaal van het Ridley Cycling Team.

Met dank aan Hans van Kasteren, die achter de schermen de nieuwe ploeg mee hielp opbouwen en Meeusen bij Cyclis - Van den Plas stalde.

"Hans en ik hebben een geschiedenis", vertelt Meeusen. "Hij was mijn baas bij Telenet-Fidea en ook mijn manager."

"Met de hulp van Hans kan ik nu blijven doen wat ik graag doe: crossen. Via sponsoring met zijn bedrijf 4 Energy creëerde hij een plaats bij Cyclis - Van den Plas, dat hogerop probeert te geraken en droomt van een professionele status."

"Ik geloof in Tom. Hij is geen winnaar meer, maar daarom moet je een crosser nog niet afschrijven", vindt Van Kasteren. "Tom is in staat om nog mooie dingen te laten zien."

Afspraak nu zaterdag in de Exact Cross aan het station van Essen tegen de Nederlandse grens. Je kan de veldrit live bekijken vanaf 13.30 uur op VRT1, in de Sporza-app en op onze website.