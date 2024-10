Geblesseerde Delaere is opvallendste naam in selectie van Belgian Cats voor komende EK-kwalificaties

Bondscoach Rachid Meziane heeft zijn 15-koppige selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Polen bekendgemaakt. Laure Résimont scheurde haar voorste kruisband en is er dus niet bij. De nog steeds revaliderende Antonia Delaere pronkt wel tussen de geselecteerde Cats, al is het voorlopig nog afwachten of ze effectief fit zal raken.

Eind augustus moest ze nog onder het mes, nu maakt Antonia Delaere al opnieuw deel uit van de Belgian Cats.

Delaere blesseerde zich tijdens de Olympische Spelen aan haar schouder. Er was een stukje kraakbeen van het gewricht losgekomen en er was een klein scheurtje. Het verdict? Ongeveer 3 maanden buiten strijd.

Maar Meziane neemt haar nu toch alweer op in zijn selectie van 15 Cats voor de komende EK-kwalificaties tegen Litouwen (7/11) en Polen (10/11). "De medische staf doet er alles aan om haar speelklaar te krijgen tegen 7/11", klinkt het. Het is voorlopig dus nog twijfelachtig of ze fit raakt.

Laure Résimont, die aan het begin van het seizoen haar kruisband scheurde, is nog voor lange tijd out en is er dus niet bij. Voorts duiken er geen verrassingen op in de selectie.

De Cats verloren eind vorig jaar van Polen met 62-67 in de kwalificaties, daarna hakten ze Azerbeidzjan in de pan. Dat leverde hen een voorlopige tweede plek op in de groep van 4, na Litouwen.