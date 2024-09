Belgian Cats willen in november opnieuw het Sportpaleis vullen voor cruciaal EK-kwalificatieduel met Litouwen

De Belgian Cats keren in november terug naar het Sportpaleis, waar ze zich eerder dit jaar in een kolkende sfeer plaatsten voor de Olympische Spelen. De EK-kwalificatiematch tegen Litouwen vindt opnieuw plaats in de kolossale Antwerpse arena. "We hopen weer op evenveel steun van onze trouwe achterban."

Na het succes van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) kiezen de Belgian Cats dus opnieuw voor het Sportpaleis bij hun volgende thuiswedstrijd.

Op donderdag 7 november nemen Emma Meesseman en co. het op tegen Litouwen, in de voorrondes van het EK 2025. Een cruciale wedstrijd, want na de verrassende nederlaag tegen Polen vorig jaar prijkt België pas op de 3e plaats in zijn poule. Litouwen won zijn beide matchen tot nog toe.

Voor die belangrijke match rekenen de Cats dus opnieuw op de massale steun van hun supporters, die tijdens het OKT in februari nog voor een Belgisch toeschouwersrecord zorgden in de vrouwensport.

"We hebben enkel leuke en hartverwarmende herinneringen overgehouden aan die week in het Sportpaleis", zegt manager Koen Umans. "Om nu opnieuw naar het Sportpaleis te kunnen afzakken, is dus niets minder dan een droom. We hopen op evenveel steun van onze trouwe achterban."

Die achterban mag trouwens nog een extraatje verwachten. "Daarover wil ik nog niet te veel verklappen, maar we hebben nog een fameuze special act achter de hand voor de fans. Daarover communiceren we binnenkort meer. Laat ons dus opnieuw voor een vol Sportpaleis gaan", aldus Umans.