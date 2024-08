Belgian Cat Antonia Delaere ongeveer 3 maanden buiten strijd na schouderoperatie

Belgian Cat Antonia Delaere is donderdag in Antwerpen geopereerd aan haar rechterschouder. De basketbalster zal naar schatting ongeveer drie maanden moeten revalideren.

De 30-jarige Delaere raakte geblesseerd tijdens de Olympische Spelen in Parijs, waar de Belgian Cats als 4e eindigden. Een operatie bleek de beste optie voor de onvervangbare schakel in het Belgische team.

"De operatie is goed verlopen. Gelukkig waren er geen complicaties", vertelt ze aan Belga. "Ik had veel geluk dat mijn schouder niet volledig uit de kom was, maar er was wel een stukje kraakbeen van mijn gewricht losgekomen en er was een klein scheurtje."

"Dat is nu allemaal hersteld. Het is moeilijk om te zeggen hoelang ik buiten strijd zal zijn, maar de dokter heeft het over 3 maanden."

Delaere zal hoogstwaarschijnlijk dus de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Polen begin november missen. Ook de start van haar seizoen bij de Spaanse club Salamanca valt in het water.