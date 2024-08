Belgian Cat Antonia Delaere speelde alle duels op Olympische Spelen met scheur in haar schouder: "Tijdje out"

Een straffe onthulling van een van de Belgian Cats. Antonia Delaere speelde het hele toernooi op de Olympische Spelen met een scheur in haar schouder. Daardoor is de Belgische nu enkele maanden buiten strijd. "Ik heb alles gegeven voor het land waar ik van hou, nu ga ik hetzelfde doen om nog sterker terug te keren", post ze op sociale media.

"Sport kan zo mooi, maar ook zo wreed zijn."

Daarmee opent Antonia Delaere haar bericht op sociale media. Uiteraard verwijst ze naar de zure 4e plek - net naast de olympische medailles - na een knap toernooi van de Belgian Cats in Parijs.

Ook Delaere zelf droeg in de Franse hoofdstad meer dan haar steentje bij. En dat mogen we toch impressionant noemen, want nu blijkt dat de Antwerpse een heel toernooi lang met een scheur in haar schouder speelde.

Dat maakte haar agentschap gisteren al bekend. Vandaag bevestigde Delaere dat zelf dus ook in haar post.

"Ik zal een tijdje out zijn door een schouderblessure", klinkt het. "Ik heb tijdens de Spelen alles gegeven voor het land waar ik van hou, nu ga ik hetzelfde doen om nog sterker terug te keren en nieuwe doelen te bereiken met Avenida."

Bij haar Spaanse team zullen ze haar wel even kwijt zijn. De verwachting is dat Delaere enkele maanden buiten strijd is. De blessure liep ze op in de laatste training van de Cats voor de match tegen Duitsland, de eerste groepswedstrijd.

Ook de volgende EK-kwalificatiematchen van de Cats zijn nog een groot vraagteken. Op 7 en 10 november wachten Litouwen en Polen.