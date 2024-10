Formule 1 op het water: futuristische zeilboten scheuren met 100 km/u in legendarische America's Cup

Voor de kust van Barcelona is de strijd om de legendarische America's Cup volop aan de gang. Ineos Britannia daagt titelverdediger Emirates Nieuw-Zeeland uit. Dat doen ze met peperdure zeilboten die dankzij vleugels over het water scheuren. De futuristische jachten halen snelheden tot 100 km/u.

Zaterdag is in de oude haven van Barcelona de 37e editie van de America's Cup begonnen. Emirates Nieuw-Zeeland is titelverdediger en wordt uitgedaagd door Ineos Britannia, dat de voorronde (de Louis Vuitton Cup) won.