Bondscoach Tedesco kijkt met vertrouwen uit naar komst Frankrijk en verzekert: "Ploeg zal er staan in maart"

Na drie uitwedstrijden keren de Rode Duivels huiswaarts om Frankrijk partij te geven in de Nations League. Domenico Tedesco verlekkert zich op de clash met onze zuiderburen. De keuzeheer heeft geleerd uit zijn keuzes tegen Italië en ziet zeker nog kansen in de groep. "We willen er een heet stadion van maken morgen", glimlacht Tedesco.

"We moeten opnieuw dapper zijn", meent hij. "Ik wil - net als in Lyon - beginnen met veel overgave, zodat het uitverkochte Koning Boudewijnstadion een heet stadion wordt."

"We begonnen slecht, waren niet compact en doortastend genoeg in de pressing. Dat maakte ons kwetsbaar. Ik heb dan ook al het negatieve aangekaart, al maakten mijn spelers wel de terechte opmerking dat ze zich goed herpakt hadden."

De wedstrijd tegen Italië is nog niet helemaal verteerd, of Frankrijk komt al op de deur kloppen van de Rode Duivels .

Dan moet de bondscoach wel op de proppen komen met een tactische aanpak die klopt.

"Neen, Jeremy Doku zal niet op de wingbackpositie staan", lacht Tedesco. "Mijn plan tegen Italië was ook niet om hem te parkeren als veredelde rechtsachter. Ik ben niet compleet gek, hè."

"Ik wilde net dapper zijn en het merendeel van het balbezit hebben. In balbezit zou Doku veel hoger op het veld postvatten. Soms verloopt het volgens plan, soms zit je er ook naast."

Maar het geloof? Dat is meer dan intact: "Ik geloof nog steeds in onze kansen in de groep", oordeelt de coach, die zelfs een belofte maakt.

"Bij het begin van de WK-kwalificatie in maart zal dit team er staan. Nu staan we er nog niet de volledige 90 minuten. We proberen dingen uit die erg belangrijk zijn om helemaal klaar te zijn in maart."