Afscheid in stijl: Grace Brown zegt wielersport vaarwel met zege in Chrono des Nations

Mooier kon ze haar afscheid van de wielersport niet inkleden. Grace Brown heeft de Chrono des Nations gewonnen in haar laatste race. De olympische en wereldkampioene was 54 seconden sneller dan de tegenstand over 27 glooiende kilometers.

Olympisch kampioen tijdrijden en wereldkampioen tijdrijden. Dan kon de Chrono des Nations er ook wel nog bij in haar afscheidsjaar.

Grace Brown heeft haar overmacht tegen de klok nog maar eens geëtaleerd in de Franse tijdrit.

Op het golvende parcours van 27,2 kilometer in Les Herbiers deed Brown (FDJ-Suez) in haar regenboogtrui en op een gouden tijdritfiets liefst 51 seconden sneller dan haar Italiaanse ploeggenote Vittoria Guazzini. De Oostenrijkse Anna Kiesenhofer werd derde op 54 seconden.

De Chrono des Nations was Browns 26ste en laatste profzege. In haar carrière won de gepatenteerde hardrijdster en aanvalster onder meer ook de Classic Brugge-De Panne (in 2021) en de Brabantse Pijl (in 2020).