Valpartij met ook Lotte Kopecky als slachtoffer ontsiert sprint in Simac Ladies Tour, Wiebes pakt 3e ritzege

Lorena Wiebes heeft zaterdag de voorlaatste etappe gewonnen in de Simac Ladies Tour, de 3e ritzege al voor de Nederlandse. De massasprint in Doetinchem werd wel ontsierd door een massale valpartij, waarbij ook wereldkampioene Lotte Kopecky betrokken was.

Het peloton in de Simac Ladies Tour kreeg zaterdag een etappe van 140 kilometer voor de kiezen, met start en aankomst in Doetinchem.

Met het vlakke parcours stond een massasprint in de sterren geschreven en die kwam er ook nadat dappere vluchter Audrey De Keersmaeker ingerekend werd in volle finale.

In het gewriemel van de spurt ging een grote groep rensters tegen de grond. Daarbij onder meer ook wereldkampioene Lotte Kopecky. Onze landgenote bolde even later met een flink gehavende schouder over de streep en het is afwachten welke gevolgen dat heeft voor het WK baanwielrennen van volgende week.

De sprint van het uitgedunde peloton werd gewonnen door Lorena Wiebes, die zo al haar 3e etappe won in deze Simac Ladies Tour. Franziska Koch behoudt haar leiderstrui.