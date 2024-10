Afscheid van Nadal doet Djokovic niet twijfelen over tennispensioen: "Ik blijf doorgaan"

Met Roger Federer en Rafael Nadal zijn twee van de drie musketiers in het tennis afgezwaaid, maar Novak Djokovic denkt nog niet aan stoppen. "Ik heb nog steeds zin om te spelen", zegt de 24-voudige grandslamwinnaar.

Ze wonnen samen 66 grandslamtoernooien, maar na Roger Federer heeft nu ook Rafael Nadal zijn tennispensioen aangekondigd. Zo blijft alleen Novak Djokovic nog over van de grote drie.

De Serviër plaatste zich vandaag voor de halve finales in Shanghai en is niet van plan om snel te stoppen. "Ik heb nog steeds zin om te spelen, ook al is een deel van mij vertrokken met hen", zei Djokovic.

"Ik blijf doorgaan. Ik ben erg aangedaan door zijn aankondiging. Nadal is de grootste rivaal die ik ooit heb gehad. Dat tijdperk van de vier musketiers (ook Andy Murray is gestopt, red), met onze onderlinge duels, dat was ongelofelijk."

Djokovic en Nadal troffen elkaar 60 keer. De Serviër heeft een (licht) voordeel, met 31 zeges.