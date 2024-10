Rafael Nadal kondigt afscheid aan: "Moeilijke beslissing, maar het moment is juist"

do 10 oktober 2024 11:34

Rafael Nadal hangt zijn racket aan de haak. De Spanjaard heeft zijn tennispensioen aangekondigd met een video op sociale media. Nadal neemt afscheid als een van de allergrootsten, met in totaal 22 grandslamtitels.

Een enorme verrassing is het tennispensioen van Rafael Nadal niet. De nu 38-jarige Spanjaard wordt al een tijdje geplaagd door blessures en zal na de Daviscup in november (in Malaga) zijn tennisracket aan de haak hangen. "Ik laat jullie weten dat ik stop met proftennis", vertelt Nadal in een video die hij donderdag deelde op sociale media. "De laatste 2 jaar zijn moeilijk voor me geweest. Ik kon niet meer zonder hinder spelen. Het was een moeilijke beslissing om te stoppen, maar het moment is juist."

De laatste 2 jaar zijn moeilijk voor me geweest. Rafael Nadal

Nadal mag afscheid nemen als een van de beste tennissers in de geschiedenis en met de status van beste gravelspeler ooit.

De Spanjaard won in totaal 22 Grand Slams, waarvan 14 keer op het gravel van Roland Garros. Daarnaast triomfeerde hij ook 4 keer op de US Open en 2 keer op zowel de Australian Open als Wimbledon.

In totaal won Nadal 92 toernooien in het ATP-circuit, waar hij meer dan 80 procent van zijn wedstrijden won. De Spanjaard is ook tweevoudig olympisch kampioen: in 2008 won hij het goud in het enkelspel, in 2016 pakte hij ook goud in het dubbelspel.

Mijn loopbaan is langer en succesvoller geweest dan ik ooit had durven te dromen. Rafael Nadal