Afscheid van gravelkoning Rafael Nadal: "Er staat wel wat talent klaar, maar het gemis zal groot zijn"

De kroniek van een aangekondigd afscheid, of toch niet? In welke mate is het nakende tennispensioen van Rafael Nadal nog een verrassing? "Het zat er wel wat aan te komen, al zal het in de tenniswereld toch nog altijd voor een schokgolf zorgen", meent Dirk Gerlo, jarenlang tenniscommentator bij Sporza.

"2022 was nog een goed jaar voor hem, maar na 2023 - een jaar vol blessures - zag je in 2024 dat hij op de grote momenten niet meer de oude was."

"Of dit dan het jaar te veel was? Ik denk dat het voor zo'n gepassioneerde topper, die zoveel van zijn sport houdt, ook gewoon moeilijk is om de stekker eruit te trekken. Ik denk dat hij er wel nog veel plezier aan beleefd heeft. En dat hij op bepaalde momenten al afscheid heeft kunnen nemen."